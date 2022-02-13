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Допинг

Сегодня, 20:58

Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой продолжается 4,5 часа

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой продолжается более 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

Выездная панель CAS начала заседание в воскресенье в 15:30 по московскому времени (20:30 по местному).

Планировалось, что сама Валиева выступит на слушании в CAS по видеосвязи.

Дело фигуристки рассматривает панель арбитров из Италии — Фабио Иудика (председатель), США — Джеффри Бенц и Словении — Весна Ракочевич.

12 февраля CAS в пресс-релизе отметил, что решение планируется довести до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у 15-летней Валиевой. В заявлении ITA говорится, что образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: ria.ru
Олимпиада
Камила Валиева
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