«Я безумно рада за Валиеву и Трусову». Загитова — перед короткой программой на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Алина Загитова перед короткой программой на Олимпиаде в Пекине отметила, что очень рада за Камилу Валиеву и Александру Трусову.
«Отношусь прекрасно. Очень рада за девочек. Они на Олимпийских играх — это высшее, что может быть в спорте. Это кульминация всей работы, которую они проделали с тренерами, родителями и теми, кто ее окружает. Я безумно рада за них, отлично отношусь к ним», — отметила Загитова в интервью на Первом канале.
Сегодня, 15 февраля, девушки представляют короткие программы на олимпийском турнире. Начало — в 13.08 по московсокому времени. Произвольные программы запланированы на 17 февраля.
В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки выйдут на лед в заключительной, пятой разминке.