Алина Загитова заявила, что очень рада за Валиеву и Трусову на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова перед короткой программой на Олимпиаде в Пекине отметила, что очень рада за Камилу Валиеву и Александру Трусову.

«Отношусь прекрасно. Очень рада за девочек. Они на Олимпийских играх — это высшее, что может быть в спорте. Это кульминация всей работы, которую они проделали с тренерами, родителями и теми, кто ее окружает. Я безумно рада за них, отлично отношусь к ним», — отметила Загитова в интервью на Первом канале.

Сегодня , 15 февраля, девушки представляют короткие программы на олимпийском турнире. Начало — в 13.08 по московсокому времени. Произвольные программы запланированы на 17 февраля.

В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки выйдут на лед в заключительной, пятой разминке.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию короткой программы.