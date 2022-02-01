Загитова показала арену в Пекине, где пройдут соревнования по фигурному катанию

Загитова показала, как выглядит арена в Пекине для соревнований по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. В ролике девушка показала, как выглядит арена в Пекине, где пройдут соревнования по фигурному катанию. Игры состоятся с 4 по 20 февраля.

Первая тренировка запланирована на сегодня в 12.20 по московскому времени.

Отметим, 1 февраля сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Ранее был объявлен состав командного турнира по фигурному катанию на Игры.

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