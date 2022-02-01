Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:48

Загитова показала арену в Пекине, где пройдут соревнования по фигурному катанию

Загитова показала, как выглядит арена в Пекине для соревнований по фигурному катанию
Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. В ролике девушка показала, как выглядит арена в Пекине, где пройдут соревнования по фигурному катанию. Игры состоятся с 4 по 20 февраля.

Первая тренировка запланирована на сегодня в 12.20 по московскому времени.

Отметим, 1 февраля сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Ранее был объявлен состав командного турнира по фигурному катанию на Игры.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Алина Загитова
0
Читайте также
Украинцы игнорируют русский язык: наши соперники в порядке. На Олимпиаде в фигурном катании уже началась жара
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Как правильно смотреть Олимпиаду, чтобы ничего не пропустить. Расписание на каждый день
Фигуристка Акатьева поддержала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине
Экстрим и естественная красота: как выглядят девушки из сборных России по горнолыжному спорту и сноуборду на Олимпиаде
Российские бобслеисты и скелетонисты проведут первые тренировки на трассе Пекина 2 февраля
Конькобежец Алдошкин высказался о качестве льда на олимпийской арене в Пекине
Тренер сборной США высказалась о противостоянии с Россией в Олимпийском команднике по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Акатьева поддержала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости