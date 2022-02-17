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Сегодня, 18:46

Загитова обратилась к Валиевой со словами поддержки после ее выступления на Олимпиаде-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Instagram Алины Загитовой.
Фото Instagram
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Победительница Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова поддержала соотечественницу Камилу Валиеву после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала Загитова в Instagram.

Instagram Алины Загитовой. Фото Instagram
Instagram Алины Загитовой.
Фото Instagram

15-летняя Валиева заняла четвертое место в одиночных соревнованиях, набрав по сумме программ 224,09 балла. Валиева лидировала после короткой программы, но во время произвольной дважды упала, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

Россиянка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр, набрав по сумме программ 255,95 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Алина Загитова
Камила Валиева
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