Юдзуру Ханю объяснил ошибку на Олимпиаде ямой на льду

Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал журналистам о выступлении в короткой программе на Олимпиаде (95,15 балла).

«Думаю, «бабочка» на сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду, — отметил Ханю. — Мне кажется, причина в этом. У меня уже было такое в Сайтаме на чемпионате мира.

На разминке все сделал отлично. Так что все нормально, у нас ведь есть ещё вторая программа, чтобы все исправить. Я буду для этого усердно работать, делать все возможное. В произвольной обязательно буду пробовать четверной аксель.

Почему прилетел позже? Это был мой изначальный план. Мне кажется, он был верным. Я чувствую себя хорошо, проблем с этим нет".