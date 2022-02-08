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Сегодня, 08:13

Юдзуру Ханю объяснил ошибку на Олимпиаде ямой на льду

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Юдзуру Ханю.
Фото Reuters

Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал журналистам о выступлении в короткой программе на Олимпиаде (95,15 балла).

«Думаю, «бабочка» на сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду, — отметил Ханю. — Мне кажется, причина в этом. У меня уже было такое в Сайтаме на чемпионате мира.

На разминке все сделал отлично. Так что все нормально, у нас ведь есть ещё вторая программа, чтобы все исправить. Я буду для этого усердно работать, делать все возможное. В произвольной обязательно буду пробовать четверной аксель.

Почему прилетел позже? Это был мой изначальный план. Мне кажется, он был верным. Я чувствую себя хорошо, проблем с этим нет".

Юдзуру Ханю
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