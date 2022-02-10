Ягудин подвел итоги выступлений российских одиночников на Олимпиаде — 2022

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских фигуристов после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Про Женю можно сказать, что эта Олимпиада идет ему в положительный зачет. Что короткая, что произвольная программа, за исключением сорванного прыжка в самом начале, получились хорошо. Нет никаких вопросов к нему.

Что касается Марка, то произвольные программы ничего не поменяли. Не очень много у него получалось в короткой и в произвольной сегодня. У него была немного другая задача — командный турнир. Ему надо было выложиться максимально, чтобы наша сборная выиграла золото. Он с главной задачей справился на 200 процентов.

К сожалению, Андрей не справился с произвольной. Для него эта Олимпиада идет со знаком минус, но зато познакомился с обстановкой и почувствовал, что и как. Сами помним, что Натан Чен, который выиграл в этот раз, был 17-ым по коротким, закончил пятым, а через четыре года стал олимпийским чемпионом! Знакомство произошло. Надеемся на дальнейшее развитие всех наших ребят», — сказал Ягудин «СЭ».

Американский фигурист Натан Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла. Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной программе и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него 274,13 балла и 8-е место.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248,82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной программе и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233,33).