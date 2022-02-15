Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин после проката Камилы Валиевой короткой программы на Олимпиаде в Пекине отметил поддержку зрителей.

«Очень приятно сейчас видеть зрителей, которые встают с мест и стоя аплодируют спортсменке, которая прошла через очень большое давление. Она заслуживает сейчас эти аплодисменты.

Да, не получилось на все 100 процентов, но счастье, что она была именно такой в эти моменты. Буквально вчера Камила Валиева сказала, что она за последние дни из юной девушки почувствовала себя взрослым человеком», — сказал Ягудин.

За прокат 15-летняя фигуристка получила 82,16 балла и занимает первое промежуточное место.