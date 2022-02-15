Ягудин — о прокате Валиевой: «Да, не получилось на все 100 процентов»
Олимпийский чемпион Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Валиевой на Олимпиаде
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин после проката Камилы Валиевой короткой программы на Олимпиаде в Пекине отметил поддержку зрителей.
«Очень приятно сейчас видеть зрителей, которые встают с мест и стоя аплодируют спортсменке, которая прошла через очень большое давление. Она заслуживает сейчас эти аплодисменты.
Да, не получилось на все 100 процентов, но счастье, что она была именно такой в эти моменты. Буквально вчера Камила Валиева сказала, что она за последние дни из юной девушки почувствовала себя взрослым человеком», — сказал Ягудин.
За прокат 15-летняя фигуристка получила 82,16 балла и занимает первое промежуточное место.
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