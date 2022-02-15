Ягудин ожидает комфортного исхода битвы в женской произвольной программе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на прокат российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«У нас есть фраза, которую мы часто повторяем в эфире, и она действительно работает: «Турнир нельзя выиграть короткой программой, но можно проиграть». Сегодня были рабочие прокаты, — сказал Ягудин «СЭ». — По турнирной таблице мы видим, что у каждого из нашей команды есть шансы побороться за медали абсолютно разного достоинства. Сегодня вообще было очень доскональное судейство, я такого никогда не видел. Но оно было направлено абсолютно ко всем спортсменкам, которые выходили на лед. Самое интересное, что по протоколу из 30 участников только двое: Щербакова и Сакамото откатали чисто. Сегодня первое, второе, четвертое места довольно комфортно позволят решить эту битву в произвольной программе».

В составе сборной России выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они занимают первое, второе и четвертое места по итогам короткой программы.

Произвольную программу на Олимпиаде в Пекине женщины покажут в четверг, 17 февраля.