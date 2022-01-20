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Сегодня, 12:47

Ягудин оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался по поводу состава сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

В состав мужской сборной вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник стали запасными.

"Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логично. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России. Основной вопрос у мужчин, конечно, стоял между Семененко и Мозалевым, особенно после того, как Михаил Коляда получил небольшую травму и не смог поехать на чемпионат Европы, а вопрос этот должен был решиться именно на чемпионате Европы. И если Семененко вырвал себе путевку на чемпионат мира в прошлом сезоне, то Мозалев, благодаря успешному катанию на чемпионатах России и Европы, где обошел Семененко, в этом сезоне добился права выступить на Олимпиаде.

Так что в целом все действительно логично, но куда больше меня, да и всех, наверное, интересует выбор в командный турнир, причем в каждом из видов. И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы», - цитирует Ягудина ТАСС.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в число запасных попали Евгений Семененко и Петр Гуменник.

 
 
Источник: https://tass.ru/sport/13477237
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
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