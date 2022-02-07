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Сегодня, 12:35

Ягудин оценил решение федерации не менять фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не менять спортсменов в командном турнире Олимпиады-2022.

«Поверьте, у меня в соцсетях миллиард сообщений на эту тему. Естественно, негативных. «Почему не дали медаль Щербаковой? Почему не дали медаль Трусовой? Почему не дали этим и другим?» Мне кажется, пошли по спортивному принципу. Галлямов в микст-зоне сказал, что за ними постоянно следили. На всех тренировках сидел человек от федерации, то есть каждый день обновлялось впечатление от того, что показывают спортсмены. Исходя из этого, федерация поступила абсолютно правильно, так как золотая медаль наша», — сказал Ягудин в интервью «СЭ».

7&nbsp;февраля. Пекин. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов празднуют победу в&nbsp;командном турнире Олимпиады-2022. «Решение катать без замен — правильное. А как надо было, жребий бросать?» Авербух и Ягудин — о победе в команднике

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка.

В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
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