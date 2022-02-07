Ягудин объяснил, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в команднике на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Не нужно ли было произвести замены? Самое последнее дело — слушать нужды и требования болельщиков. Есть члены федерации, которые были на каждой тренировке. Они дотошно изучали всех, поэтому приняли то решение, которое посчитали верным. Мне все равно на рекорды и так далее, главное — это медаль. Медаль золотая, значит, федерация поступила правильным образом. Так что мы поздравляем Россию со вторым золотом», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.