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Ягудин рассказал, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в командном турнире на Олимпиаде

Сегодня, 10:10

Ягудин объяснил, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в команднике на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Не нужно ли было произвести замены? Самое последнее дело — слушать нужды и требования болельщиков. Есть члены федерации, которые были на каждой тренировке. Они дотошно изучали всех, поэтому приняли то решение, которое посчитали верным. Мне все равно на рекорды и так далее, главное — это медаль. Медаль золотая, значит, федерация поступила правильным образом. Так что мы поздравляем Россию со вторым золотом», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4601057-yagudin-otvetil-nuzhno-li-bylo-proizvesti-zameny-na-proizvolnye-programmy-v-komandnike.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
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