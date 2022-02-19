Выступившая в хиджабе фигуристка оценила пост Щербаковой с помощью эмодзи

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, ставшая первой фигуристкой, выступившей на Олимпиаде в хиджабе, отреагировала на пост россиянки Анны Щербаковой в Instagram.

Лари оставила эмодзи под фотографией Щербаковой с золотой медалью Игр в Пекине.

Пост Анны Щербаковой в Instagram.

17 февраля Щербакова победила в личном турнире фигуристок. По сумме за короткую и произвольную программы она набрала 255,95 балла. Серебряным призером стала Александра Трусова, набравшая 251,73 балла.