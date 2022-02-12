Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — цитирует ТАСС Матыцина.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).