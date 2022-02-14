Российская фигуристка Виктория Синицина прокомментировала свое выступление в произвольном танце в паре с Никитой Кацалаповым на Олимпиаде в Пекине.

«Когда я вышла на лед после разминки, была настолько сконцентрирована и воодушевлена, что никакие лишние мысли в голову не лезли. Смотрела в глаза Никиты и чувствовала его уверенность и поддержку. На протяжении всего проката я не теряла концентраций. Когда это закончилось, хотелось и кричать, и радоваться, и плакать одновременно.

Каждый из нас сделал огромную историю в танцах на льду. Наш вид чуть менее популярен остальных, но он разнообразный и в каких-то сферах даже сложнее. Мы настолько разносторонние люди. Нам нужно разбираться и в спорте, и в искусстве. Это очень интересный вид, хочется больше популяризовать его в мире.

Мы только зашли в комнату ожидания и начали смотреть за выступлением французского дуэта. Я как спортсменка очень переживала. Ребята откатали очень хорошо, проникновенно. Могу их только поздравить от всей души», — рассказала Синицина.

Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль, набрав 220,51 балла за две программы. Золото у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226,98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218,02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (179,82).