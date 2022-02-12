Видео прыжков с тренировки Валиевой на Олимпиаде в Пекине

ОКР выложил видео с сегодняшней тренировки Валиевой на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила короткую программу на сегодняшней тренировке олимпийского личного турнира. Отрывок видео с практического занятия предоставил ОКР.

Ранее сообщалось, что вре время тренировки Валиева сделала тройной аксель, но упала, и чисто исполнила два каскада тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Короткая программа девушек состоится 15 февраля.