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Сегодня, 10:14

Видео прыжков с тренировки Валиевой на Олимпиаде в Пекине

ОКР выложил видео с сегодняшней тренировки Валиевой на Олимпиаде
Роман Шишов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила короткую программу на сегодняшней тренировке олимпийского личного турнира. Отрывок видео с практического занятия предоставил ОКР.

Ранее сообщалось, что вре время тренировки Валиева сделала тройной аксель, но упала, и чисто исполнила два каскада тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Короткая программа девушек состоится 15 февраля.

Камила Валиева
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