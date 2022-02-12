Видео прыжков с тренировки Валиевой на Олимпиаде в Пекине
ОКР выложил видео с сегодняшней тренировки Валиевой на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила короткую программу на сегодняшней тренировке олимпийского личного турнира. Отрывок видео с практического занятия предоставил ОКР.
Ранее сообщалось, что вре время тренировки Валиева сделала тройной аксель, но упала, и чисто исполнила два каскада тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.
Короткая программа девушек состоится 15 февраля.
Камила Валиева сеголня на тренировке?#Beijing2022 pic.twitter.com/OAEbiRcLvW— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 12, 2022
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