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Сегодня, 16:43

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли короткую программу на Олимпиаде в Пекине, Тарасова и Морозов — вторые

Екатерина Савостина
Корреспондент
Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Фото AFP

Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

За прокат они получили 84,41 балла. Это новый мировой рекорд. Прошлый принадлежал им же (82,83). Он был установлен в короткой программе командного турнира на Играх.

Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые без ошибок исполнили программу и получили 84,25 балла.

Замыкают тройку лидеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, успешно приземлившие тройной сальхов и выброс тройной флип (82,76).

Еще одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое промежуточное место (78,59).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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