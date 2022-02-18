Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли короткую программу на Олимпиаде в Пекине, Тарасова и Морозов — вторые

Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

За прокат они получили 84,41 балла. Это новый мировой рекорд. Прошлый принадлежал им же (82,83). Он был установлен в короткой программе командного турнира на Играх.

Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые без ошибок исполнили программу и получили 84,25 балла.

Замыкают тройку лидеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, успешно приземлившие тройной сальхов и выброс тройной флип (82,76).

Еще одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое промежуточное место (78,59).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.