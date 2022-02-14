Спортивный арбитражный суд оправдал Валиеву и разрешил ей выступать в одиночном турнире Олимпиады в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

Вчера, 13 февраля, панель CAS в Пекине провела заседание по этому делу в онлайн формате, на котором были выслушаны все заинтересованные стороны.

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву. Он подчеркнул, что отсранение от соревнований нанесет фигуристки непоправимый ущерб, а оснований к остранению недостаочно по нескольким причинам.

Международный союз конькобежцев также опубликовал заявление на официальном сайте, в котором подчеркивается, что организация полностью уважает и принимает решение CAS по Валиевой.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что восторжествовали справедливость и здравый смысл.

Напомним, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. После этого на Валиву было наложено временное о тсранение РУСАДА, которое было снято после апелляции Валиевой. Тогда МОК, ВАДА и ISU обратились в CAS, который сегодня, 14 февраля, вынес окончательное решение по этому делу.

При этом вопрос о результатах командного первенства Олимпиады в Пекине, в котором принимала Валиева, панель CAS не поднимала.

Валиева выступит в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.