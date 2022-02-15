Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:56

Валиеву перед прокатом зрители встретили восторженно на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Болельщики восторженно встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву перед прокатом на Олимпиаде в Пекине. Все трибуны аплодировали спортсменке из России.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Сборную России в женском катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Прокат группы с российскими спортсменками начнется в 16:38 (мск).

Олимпиада
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ женщин
Щербакова чисто исполнила короткую программу на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Реакция Трусовой на ошибку в прокате короткой программы на Олимпиаде
Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Валиева не стала общаться с журналистами после проката короткой программы на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китайские болельщики бурно встретили российских фигуристок на разминке Олимпиады

Валиева заплакала после проката программы на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости