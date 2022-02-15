Валиеву перед прокатом зрители встретили восторженно на Олимпиаде в Пекине

Болельщики восторженно встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву перед прокатом на Олимпиаде в Пекине. Все трибуны аплодировали спортсменке из России.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Сборную России в женском катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Прокат группы с российскими спортсменками начнется в 16:38 (мск).