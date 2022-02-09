Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 19:02

Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командника отберут у всей сборной России

Отдел спорта «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Reuters

Как стало известно «СЭ», Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц.

Однако окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

При этом сборную ОКР практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира. В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление, частью которого являются публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: что не так с допинг-пробой Валиевой? Онлайн-трансляция 9 февраля

Ранее этот ресурс сообщил, что награждение чемпионов и призеров командного турнира фигуристов отложено из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой. Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА. Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

Олимпиада
Камила Валиева
47
23
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции после допингового скандала и судов
«Это просто страшный сон! Дай Бог Камиле сил». Навка — о возможной положительной допинг-пробе Валиевой
Губерниев — о допинг-тестах Валиевой: «Вопрос к Тутберидзе и врачам Камилы — какого хрена происходит? Это преступление»
В пробе Валиевой найден препарат для сердца
Спортивный юрист: «У МОК нет полномочий дисквалифицировать или что-то определять, если проба бралась не в период Олимпийских игр»
Inside the Games: стали известны подробности ситуации с допингом-тестом Валиевой
Авербух — о допинг-тестах Камилы: «Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Это просто страшный сон! Дай Бог Камиле сил». Навка — о возможной положительной допинг-пробе Валиевой
Медальный зачет Олимпиады-2022, 9 февраля: Германия вышла на первое место, Россия — восьмая
Губерниев — о допинг-тестах Валиевой: «Вопрос к Тутберидзе и врачам Камилы — какого хрена происходит? Это преступление»
Климов заявил, что российские керлингисты хотели бы попасть на пьедестал на Олимпиаде-2022
Скандал с допинг-пробой Валиевой: Россия может потерять золото Олимпиады. Онлайн-трансляция 9 февраля
«Если проба Валиевой взята в декабре, какого хрена ждали?». Губерниев резко высказался о ситуации с Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Если проба Валиевой взята в декабре, какого хрена ждали?». Губерниев резко высказался о ситуации с Валиевой

Губерниев — о допинг-тестах Валиевой: «Вопрос к Тутберидзе и врачам Камилы — какого хрена происходит? Это преступление»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости