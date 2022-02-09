Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командника отберут у всей сборной России

Как стало известно «СЭ», Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц.

Однако окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

При этом сборную ОКР практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира. В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление, частью которого являются публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games.

Ранее этот ресурс сообщил, что награждение чемпионов и призеров командного турнира фигуристов отложено из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой. Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА. Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.