Валиева вышла на вторую за день тренировку на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сегодня, 11 февраля, на главном льду в Пекине уже прошла тренировка коротких и произвольных программ. Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова вышли на лед.

Личные соревнования женщин на Олимпийских играх-2022 пройдут 15 и 17 февраля, когда спортсменки представят короткую и произвольную программы соответственно.

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире.

Олимпиада в Китае стартовала 4 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.