Валиева второй раз без ошибок исполнила короткую программу на тренировке Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую официальную тренировку короткой программы перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке.

Россиянка показала в короткой программе тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа.

Валиева выступит в короткой программе на командном олимпийском турнире завтра, 6 февраля. Также спортсменка примет участие в женских одиночных соревнованиях, которые пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.