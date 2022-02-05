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Сегодня, 07:22

Валиева второй раз без ошибок исполнила короткую программу на тренировке Олимпиады

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую официальную тренировку короткой программы перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке.

Россиянка показала в короткой программе тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа.

Валиева выступит в короткой программе на командном олимпийском турнире завтра, 6 февраля. Также спортсменка примет участие в женских одиночных соревнованиях, которые пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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