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Сегодня, 10:28

Валиева рассмеялась после вопроса корреспондента «СЭ» про подсказки от Глейхенгауза в наушник

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева рассмеялась после вопроса корреспондента «СЭ» про подсказки в наушник от Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе.

Глейхенгауз не смог приехать в Пекин вместе со всей командой из-за положительного теста на коронавирус. Ожидается, что специалист вылетит в столицу Китая сразу после того, как сдаст отрицательный тест.

Ранее 15-летняя Валиева провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка находилась на занятии с наушником в ухе.

Все три российских фигуристки прошли мимо журналистов после окончания тренировки.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
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Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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