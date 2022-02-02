Валиева рассмеялась после вопроса корреспондента «СЭ» про подсказки от Глейхенгауза в наушник

Российская фигуристка Камила Валиева рассмеялась после вопроса корреспондента «СЭ» про подсказки в наушник от Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе.

Глейхенгауз не смог приехать в Пекин вместе со всей командой из-за положительного теста на коронавирус. Ожидается, что специалист вылетит в столицу Китая сразу после того, как сдаст отрицательный тест.

Ранее 15-летняя Валиева провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка находилась на занятии с наушником в ухе.

Все три российских фигуристки прошли мимо журналистов после окончания тренировки.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.