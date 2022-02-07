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Сегодня, 07:20

Валиева прыгнула два четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе командного турнира

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на командном турнире Олимпиады в Пекине.

В прокате она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, который должен был быть в каскаде с тройным сальховым, затем чисто исполнила тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп.

Она набрала 178,92 балла и принесла сборной России 10 очков.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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