Валиева прыгнула два четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе командного турнира

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на командном турнире Олимпиады в Пекине.

В прокате она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, который должен был быть в каскаде с тройным сальховым, затем чисто исполнила тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп.

Она набрала 178,92 балла и принесла сборной России 10 очков.