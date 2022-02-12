Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:18

Валиева провела тренировку в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой исполнила короткую программу на тренировке олимпийского личного турнира.

В программе Валиева сделала тройной аксель, но упала, и чисто исполнила два каскада тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. Два каскада в короткой программе делать запрещено.

Короткая программа девушек состоится 15 февраля. В данный момент в Спортивном арбитражном суде рассматривается дело Валиевой, в результате которого определится, примет ли она участие в личном турнире.

Камила Валиева
0
Читайте также
Почему тесты Валиевой пришли только после золота? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и другие события. Онлайн-трансляция 12 февраля
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Российские хоккеистки уступили Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады-2022
В МОК призвали «охладить пыл» в ситуации с Валиевой
Судьи отменили гол женской сборной России в четвертьфинале Олимпиады против Швейцарии
Горшков: «История с допинг-тестом Валиевой вызывает слишком много вопросов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МОК призвали «охладить пыл» в ситуации с Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости