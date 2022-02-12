Валиева провела тренировку в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой исполнила короткую программу на тренировке олимпийского личного турнира.

В программе Валиева сделала тройной аксель, но упала, и чисто исполнила два каскада тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. Два каскада в короткой программе делать запрещено.

Короткая программа девушек состоится 15 февраля. В данный момент в Спортивном арбитражном суде рассматривается дело Валиевой, в результате которого определится, примет ли она участие в личном турнире.