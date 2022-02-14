Валиева прошла мимо журналистов в сопровождении врача группы Тутберидзе после вечерней тренировки в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла с катка и прошла через микст-зону после вечерней тренировки на Олимпийских играх в Пекине в сопровождении доктора группы Этери Тутберидзе Филиппа Шветского, сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером Валиева провела официальную тренировку вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Спортсменка вышла со льда улыбаясь, не остановилась для общения журналистов, вопросов ей вслед никто не задавал.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.