Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:12

Валиева прошла мимо журналистов в сопровождении врача группы Тутберидзе после вечерней тренировки в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Сергей Дудаков.
Фото AFP

Российская фигуристка Камила Валиева вышла с катка и прошла через микст-зону после вечерней тренировки на Олимпийских играх в Пекине в сопровождении доктора группы Этери Тутберидзе Филиппа Шветского, сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером Валиева провела официальную тренировку вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Спортсменка вышла со льда улыбаясь, не остановилась для общения журналистов, вопросов ей вслед никто не задавал.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Олимпиада 2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: серебро Синициной и Кацалапова в танцах, допуск Валиевой и отмена награждения фигуристов в команднике. Онлайн-трансляция 14 февраля

Источник: https://rsport.ria.ru/20220214/valieva-1772750895.html
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
3
14
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Александр Большунов: «Не отгонял я норвежского журналиста, просто так махнул, для украшения истории»
Чехия — Швейцария: обидчики сборной России вновь хотят встретиться с командой Жамнова
«До старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне». Большунов рассказал о проблемах со здоровьем
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Керглингистка Арсенькина назвала причины неудачного выступления сборной России на Олимпиаде-2022
Большунов: «Мне вообще совершенно неважно, кто какой этап бежит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ханю надеется, что еще сможет принять участие в Олимпийских играх

«С лучшим фигуристом за всю историю». Кондратюк опубликовал совместное фото с Ханю на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости