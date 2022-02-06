Валиева высказалась о своем прокате короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги своего проката короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«На сегодняшний день я сделала все возможное. Рада, что принесла максимальное количество баллов команде. Рада быть на Олимпиаде, здесь приятно кататься.

Что за жест был на оценках? На Кубке Первого канала наша команда делала такое сердечко, мы решили повторить.

Приятно, что американцы мне аплодировали. Другие тоже нам хлопали, это очень приятно. Пока не знаю, как проведу этот день. Я встала в 3 утра, ложилась в 20 часов», — рассказала Валиева.

Россиянка набрала 90,18 балла и заняла первое место в короткой программе. Она принесла российской команде 10 очков. Сборная России поднялась на первую строчку командного турнира.