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Сегодня, 08:50

Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде, если станет призеркой Игр

Сергей Разин
корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях Олимпиады-2022, если завоюет медаль в одиночном турнире.

«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», — приводит ТАСС слова представителя Международного союза конькобежцев (ISU).

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/13721497
Олимпиада
Камила Валиева
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