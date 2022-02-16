Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде, если станет призеркой Игр

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях Олимпиады-2022, если завоюет медаль в одиночном турнире.

«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», — приводит ТАСС слова представителя Международного союза конькобежцев (ISU).

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.