Камила Валиева последней покинула тренировку на Олимпиаде в окружении волонтеров
Фигуристка Валиева последней покинула тренировку на Олимпиаде в окружении волонтеров
Российская фигуристка Камила Валиева последней ушла с тренировки произвольной программы в Пекине через минуту после ее официального окончания. Она делала поклоны в тот момент, когда волонтеры и сотрудники арены уже работали над качеством льда.
Микст-зону Валиева покинула безмолвно в сопровождении пресс-атташе ОКР Константина Выборнова и сотрудницы ISU.
Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля. Сильнейшая разминка выйдет на лед после 16:00 (мск).
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