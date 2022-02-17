Камила Валиева последней покинула тренировку на Олимпиаде в окружении волонтеров

Российская фигуристка Камила Валиева последней ушла с тренировки произвольной программы в Пекине через минуту после ее официального окончания. Она делала поклоны в тот момент, когда волонтеры и сотрудники арены уже работали над качеством льда.

Валиева и работники арены. Не уходит Камила, поклоны ещё делает — хотя тренировка уже минуту как завершена. pic.twitter.com/FhnskOz7Rg — Lublineс93 (@Lublinec931) February 17, 2022

Микст-зону Валиева покинула безмолвно в сопровождении пресс-атташе ОКР Константина Выборнова и сотрудницы ISU.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля. Сильнейшая разминка выйдет на лед после 16:00 (мск).