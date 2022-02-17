Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:39

Камила Валиева последней покинула тренировку на Олимпиаде в окружении волонтеров

Фигуристка Валиева последней покинула тренировку на Олимпиаде в окружении волонтеров
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева последней ушла с тренировки произвольной программы в Пекине через минуту после ее официального окончания. Она делала поклоны в тот момент, когда волонтеры и сотрудники арены уже работали над качеством льда.

Микст-зону Валиева покинула безмолвно в сопровождении пресс-атташе ОКР Константина Выборнова и сотрудницы ISU.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля. Сильнейшая разминка выйдет на лед после 16:00 (мск).

0
Читайте также
Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Президент МОК Бах обсудил с представителями сборной США ситуацию с делом Валиевой
Видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
Видео проката Анны Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
У Валиевой не получилось сделать все прыжки на последней тренировке Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

Президент МОК Бах обсудил с представителями сборной США ситуацию с делом Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости