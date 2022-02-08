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Сегодня, 18:18

Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal

Анна Горшкова
Корреспондент

Американское издание The Wall Street Journal поместило российскую фигуристку Камилу Валиеву на первую полосу.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — написано в заголовке новости.

Рядом с фото 15-летней Валиевой находятся новости бизнеса и заметка президенте США Джо Байдене.

В понедельник, 7 февраля, Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире Олимпиады в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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