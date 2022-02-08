Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal
Американское издание The Wall Street Journal поместило российскую фигуристку Камилу Валиеву на первую полосу.
«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — написано в заголовке новости.
Рядом с фото 15-летней Валиевой находятся новости бизнеса и заметка президенте США Джо Байдене.
В понедельник, 7 февраля, Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире Олимпиады в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх.
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