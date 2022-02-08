Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal

Американское издание The Wall Street Journal поместило российскую фигуристку Камилу Валиеву на первую полосу.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — написано в заголовке новости.

Take an early look at the front page of The Wall Street Journal https://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/0Ib0QKvfnS — The Wall Street Journal (@WSJ) February 8, 2022

Рядом с фото 15-летней Валиевой находятся новости бизнеса и заметка президенте США Джо Байдене.

В понедельник, 7 февраля, Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире Олимпиады в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх.