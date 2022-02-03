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Сегодня, 03:36

Валиева показала Олимпийскую короткую программу

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую официальную тренировку перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке.

Камила Валиева. Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Россиянка показала в короткой программе тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Состав сборной России на олимпийский командный турнир должен стать известен в 5:00 по московскому времени 3 февраля, у женщин дедлайн заканчивается в то же время 5 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Камила Валиева
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