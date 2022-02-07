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Сегодня, 09:16

Валиева о победе на Олимпиаде: «Моя мечта сбылась»

Валиева поделилась эмоциями после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась эмоциями после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня получилось сделать два четверных, тройной аксель. Не получился тулуп, но я буду работать. Приятно, что про тебя так много говорят. Я чувствую ответственность, но стараюсь с ней справляться. Я уже говорила, что чувствую небольшое давление. Я первый сезон во взрослом катании. Надеюсь, у меня получается. Иногда мне такое давление идет даже в помощь.

Первый раз я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юля Липницкая. Запомнила ее произвольную программу. Очень болела за Медведеву и Загитову на Играх 2018 года. Золото Олимпиады было моей детской мечтой. Я с детства говорила об этом маме. Теперь моя мечта сбылась".

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. За сборную также выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Никита Кацалапов/Виктория Синицина и Марк Кондратюк.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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