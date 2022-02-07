Валиева: «Очень счастлива, что часть задуманных программ получилась»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой прокат произвольной программы в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Я не следила за очками. Забыла, что катаю последней, увидела, что отстаем от США. Так что не знала о лидерстве. Очень счастлива, что часть задуманных программ получилась. Хочу поздравить всю команду с победой», — сказала Валиева.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.