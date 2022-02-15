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Сегодня, 17:07

Валиева не стала общаться с журналистами после проката короткой программы на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Микст-зона.
Фото Дмитрий Кузнецов., «СЭ»
Микст-зона.
Фото Дмитрий Кузнецов., «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Судьи оценили прокат Валиевой в 82,16 балла.

После завершения своего выступления российская спортсменка прошла мимо журналистов, но не стала общаться с представителями прессы.

Микст-зона. Фото Дмитрий Кузнецов., "СЭ"
Микст-зона.
Дмитрий Кузнецов., Фото «СЭ»

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

После Валиевой с короткими программами осталось выступить четырем фигуристкам: кореянке Ю Ен, россиянкам Александре Трусовой и Анне Щербаковой, а также японке Каори Сакамото.

Олимпиада
Камила Валиева
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