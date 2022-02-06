Валиева: «Не ощущаю себя самой младшей. Выхожу, катаю всю программу, не задумываюсь о возрасте»

Валиева призналась, что не чувствует себя самой младшей на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева после победного проката короткой программы в командом турнире призналась, что не ощущает себя самой младшей.

«Позавчера болела за Марка и Мориса. В итоге так вымоталась из-за нервов, что решила больше не смотреть. Буду дистанционно болеть. Собой ты можешь управлять, а другими нет.

Мне в Пекине все нравится, мы живем в одном блоке с нашей командой. Атмосфера чудесная. Если честно, хочется здесь остаться. Олимпийская атмосфера чувствуется.

Не ощущаю себя самой младшей. Выхожу, катаю всю программу, не задумываюсь о возрасте», — рассказала Валиева.