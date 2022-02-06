Валиева: «Не ощущаю себя самой младшей. Выхожу, катаю всю программу, не задумываюсь о возрасте»
Российская фигуристка Камила Валиева после победного проката короткой программы в командом турнире призналась, что не ощущает себя самой младшей.
«Позавчера болела за Марка и Мориса. В итоге так вымоталась из-за нервов, что решила больше не смотреть. Буду дистанционно болеть. Собой ты можешь управлять, а другими нет.
Мне в Пекине все нравится, мы живем в одном блоке с нашей командой. Атмосфера чудесная. Если честно, хочется здесь остаться. Олимпийская атмосфера чувствуется.
Не ощущаю себя самой младшей. Выхожу, катаю всю программу, не задумываюсь о возрасте», — рассказала Валиева.
Россиянка набрала 90,18 балла и заняла первое место в короткой программе. Она принесла российской команде 10 очков. Сборная России поднялась на первую строчку командного турнира.