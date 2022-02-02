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Сегодня, 10:11

Валиева катается с наушником на тренировке Олимпиады. Фото

Валиева провела тренировку на Олимпиаде с наушником в ухе
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на первую тренировку на главной олимпийской арене с прикрепленным к уху наушником, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Судя по всему, фигуристка слушает музыку, так как все указания от тренеров она получает вживую.

Ранее 15-летняя Валиева провела первый прокат под музыку на Олимпиаде. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые соревнования с участием женщин на Олимпиаде пройдут 6 февраля в рамках командного турнира.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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