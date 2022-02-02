Валиева катается с наушником на тренировке Олимпиады. Фото

Валиева провела тренировку на Олимпиаде с наушником в ухе

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на первую тренировку на главной олимпийской арене с прикрепленным к уху наушником, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Судя по всему, фигуристка слушает музыку, так как все указания от тренеров она получает вживую.

Валиева на первой олимпийской тренировке с наушником! Получает наставления от Глейхенгауза по аудиосвязи? pic.twitter.com/K4urkRhP2d — Lublineс93 (@Lublinec931) February 2, 2022

Ранее 15-летняя Валиева провела первый прокат под музыку на Олимпиаде. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые соревнования с участием женщин на Олимпиаде пройдут 6 февраля в рамках командного турнира.