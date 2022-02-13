Валиева исполнила произвольную программу на дневной тренировке в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева провела очередную тренировку на олимпийском тренировочном катке в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Валиева откатала произвольную программу и исполнила четверной сальхов, тройной аксель, два четверных тулупа, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного сальхова. На одном из четверных тулупов и последнем каскаде она допустила степауты.

Короткие программы одиночниц на Олимпиаде стартуют 15 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.