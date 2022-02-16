Валиева без ошибок откатала произвольную программу с тремя четверными на олимпийской тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева идеально исполнила произвольную программу на прогоне под музыку в рамках тренировки в Пекине. Валиева, лидирующая после первого дня соревнований (82,16 балла, два балла отрыва от Анны Щербаковой), исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

Полностью прокат выглядел следующим образом: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Вчера Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы. Олимпийский комитет России объяснил это «плохим самочувствием».

Произвольная программа девушек состоится завтра, 17 февраля.