Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:54

Валиева без ошибок откатала произвольную программу с тремя четверными на олимпийской тренировке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева идеально исполнила произвольную программу на прогоне под музыку в рамках тренировки в Пекине. Валиева, лидирующая после первого дня соревнований (82,16 балла, два балла отрыва от Анны Щербаковой), исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

Полностью прокат выглядел следующим образом: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Вчера Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы. Олимпийский комитет России объяснил это «плохим самочувствием».

Произвольная программа девушек состоится завтра, 17 февраля.

Камила Валиева
1
Читайте также
В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Россия — Дания: датчане в большинстве сравняли счет
Россия — Дания — 1:1 во втором периоде. Онлайн-трансляция четвертьфинала Олимпиады
Щербакова сделала сложнейший каскад с четверным на тренировке перед произвольной программой
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля
Шипачев прокомментировал свой гол в ворота Дании в четвертьфинале Олимпиады
Россия — Дания: россияне благодаря голу Шипачева ведут в счете после первого периода
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова сделала сложнейший каскад с четверным на тренировке перед произвольной программой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости