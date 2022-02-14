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Сегодня, 11:50

ВАДА выступило с заявлением по делу Камилы Валиевой

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Независимый отдел разведки и расследований ВАДА будет разбираться в деле российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в сообщении агентства. Также отмечается, что ВАДА принимает решение выездной панели CAS, которая допустила фигуристку до личного турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине, но не удовлетворено им.

Сегодня, 14 февраля, CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который спортсменка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.
Из-за этого перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию Игр-2022.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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