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Сегодня, 09:27

ВАДА считает, что решение CAS по делу Валиевой нарушает антидопинговый кодекс

Сергей Разин
корреспондент

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило официальное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

По мнению ВАДА, мотивировочная часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой подтверждает нарушение кодекса организации.

В четверг вечером CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой. Ранее суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила.

На прошлой неделе Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Фигуристка лидировала после короткой программы в личном турнире одиночниц, но в произвольной заняла пятое место, и по сумме двух прокатов стала четвертой.

Олимпиада
Камила Валиева
ВАДА
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