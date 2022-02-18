В ВАДА заявили, что ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой лежит на РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило официальное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

По мнению ВАДА, РУСАДА должно было эффективнее поддерживать связь со Стокгольмской лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно накануне крупного спортивного события.

«К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет для тестирования образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников», — говорится в заявлении ВАДА.

В четверг вечером CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой. Ранее суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила.

На прошлой неделе Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Фигуристка лидировала после короткой программы в личном турнире одиночниц, но в произвольной заняла пятое место, и по сумме двух прокатов стала четвертой.