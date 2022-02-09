В «Самбо-70» прокомментировали информацию о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«Допинг-тест Валиевой? Я не в курсе», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее портал Inside the Games сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это Камила Валиева.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).