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Допинг

Сегодня, 18:06

В «Самбо-70» прокомментировали информацию о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Данил Алешин
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«Допинг-тест Валиевой? Я не в курсе», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее портал Inside the Games сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это Камила Валиева.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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