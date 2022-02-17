В ОКР не согласны с тем, что результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с официальным заявлением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место), будут считаться «предварительными», и в отношении них будет проставлен некий знак в виде «звездочки». Мы с этим категорически не согласны», — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова.

Также Поздняков отметил, что ОКР направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира на Олимпиаде в Пекине не подлежал пересмотру вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении Валиевой.

Вчера представитель МОК Марк Адамс заявил, что результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными до полного завершения расследования дела фигуристки. В случае, если она завоюет медали, церемония награждения проводиться не будет.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. После короткой программы 15-летняя спортсменка лидирует в одиночных женских соревнованиях.

14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.