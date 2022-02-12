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Сегодня, 08:38

В МОК объяснили решение оспорить снятие временного отстранения с Валиевой

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему организация решила оспорить снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее, поэтому мы и обратились в CAS, чтобы разобраться в принятом решении. Необходимо прояснить эту ситуацию — это позволит нам после сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил. Но юридические разбирательства требуют времени. Решение по этому делу будет вынесено до 15-го числа включительно.

Почему МОК решил участвовать в этом судебном процессе? Да, такой необходимости не было, но мы все-таки связаны с Олимпийским играми. Необязательно участвовать во всех разбирательствах, но мы решили подать сигнал, что это должно быть решено как можно быстрее», — приводит ТАСС слова Адамса.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/13688011
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
МОК
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