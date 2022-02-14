В Кремле заявили, что вся России желает Валиевой выиграть на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном первенстве Олимпиады в Пекине. По его словам, в Кремле рады, что она сможет и дальше соревноваться, а вся страна желает ей победы.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы безусловно рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также выразил надежду на скорое вручение Валиевой золотой медали по итогам выступления в командных соревнованиях Олимпиады-2022.

«Да, что касается нашей золотой медали... Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», — отметил Песков.

Напомним, сегодня, 14 февраля, стало известно, что CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.