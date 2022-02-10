В Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — приводят слова Пескова «РИА Новости».

Дмитрий Песков также считает, что на данный момент нет смысла обсуждать информацию в СМИ о 15-летней Валиевой.

«Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», — добавил Песков.

Валиева выступает на Играх в Пекине в составе сборной России (ОКР). Наша национальная команда завоевала золото в командном турнире ОИ-2022.

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.