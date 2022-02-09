В Кремле ожидают разъяснений причин переноса награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине

В Кремле прокомментировали ситуацию с отменой церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отменой церемонии награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, — приводит слова Пескова ТАСС. — Давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. СЭ)».

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с сомнительным допинг-тестом фигуриста сборной России.