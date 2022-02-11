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Сегодня, 12:46

В Кремле призвали Валиеву «не прятать лицо», ходить с гордостью и всех побеждать

Камила Валиева.
Фото AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль безгранично и полностью поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

В пятницу, 11 февраля, 15-летняя Валиева покинула тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

«И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил Песков, комментируя ситуацию вокруг спортсменки и результатов ее допинг-пробы.

Камила Валиева. Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

Источник: https://tass.ru/sport/13679495
Камила Валиева
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