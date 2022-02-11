В Кремле призвали Валиеву «не прятать лицо», ходить с гордостью и всех побеждать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль безгранично и полностью поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

В пятницу, 11 февраля, 15-летняя Валиева покинула тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

«И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил Песков, комментируя ситуацию вокруг спортсменки и результатов ее допинг-пробы.