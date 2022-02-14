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Сегодня, 10:40

В ITA заявили, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой, заявили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Также сегодня сообщалось, что CAS в Пекине не рассматривал вопросов, связанных с командным турниром фигуристов.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Олимпиада
Камила Валиева
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