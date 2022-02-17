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Сегодня, 19:04

В Госдуме поздравили Щербакову и Трусову с олимпийскими медалями

Евгений Петров
Корреспондент

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал результаты в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских Играх в Пекине.

Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова. Камила Валиева стала четвертой.

«Хорошо, что у нас золото и серебро — мы поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову, — сказал Свищев. — Они — безоговорочные лидеры в мировом фигурном катании. Об этом говорит и рекорд, установленный Трусовой. Но те, кто давил на Камилу Валиеву, добились своего.

Произошедшее с ее допинг-пробой и беспрецедентное давление вызывают вопросы. Она была лидером, и все это похоже на спланированную акцию. Я считаю, что Камилу нужно поощрить, несмотря на четвертое место в индивидуальных соревнованиях. Нужно наградить также материально».

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух она выступлений набрала 224,09 балла и стала четвертой.

 
Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

 

Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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