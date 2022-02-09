В Госдуме отреагировали на сообщения о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о подозрительном тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games. Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», — сказал Свищев.

Ранее Inside the Games сообщал, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.